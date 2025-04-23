منها أمراض القلب والأورام.. إطلاق جهاز “نايتوم الفا” لتطوير التصوير الطبي

نظمت شركة “سيمنس هيلثينرز” الجزائر يومها الأول للابتكار، حيث خصص من أجل إبراز التقدم التكنولوجي المنجز و الإبتكارات التي أحدثت تحولا في قطاع التصوير الطبي.

وأطلقت الشركة جهاز “نايتوم الفا” بالإستناد إلى تقنية عدّ الفوتونات، لأن “النايتوم الفا” يمثل ثورة كبيرة في مجال التصوير الطبي. حيث يمكّن من الحصول على صور عالية الدقة بتقليص معتبر لجرعة الإشعاع المقدّمة. يتماشى مع العديد من التطبيقات السريرية و بالخصوص المتصلة منها بأمراض القلب والأورام و أمراض الرئة.

إن جهاز “نايتوم ألفا” بصفته قطيعة تكنولوجية في خدمة التشخيص الطبي يستند الى تكنولوجيا مختلفة عن نظم التصوير المقطعي المحوسب. من خلال دمج كواشف قادرة على العد الفردي لكل الفوتونات و قياس طاقتها .و تسمح هذه المقاربة بإجراء تصوير طيفي عالي الدقة .

وتشمل المزايا الرئيسية لهذه التكنولوجيا الحصرية على مستوى السوق في دقة مكانية تسمح برؤية مفصّلة للهياكل التشريحية المعقدة. والتخفيض المعتبر لجرعة الاشعاع دونالمساس بنوعية الصور. التمييز النسيجي ممّا يسهل الاكتشاف المبكر للتشوّهات. وربح الوقت عندالتشخيص ،بفضل جودةالصورة الفورية.

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