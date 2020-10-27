منها 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.. 6 أشهر حبسا لابن “الجنرال” الرّاحل العربي بلخير

حكم بالبراءة لفائدة باقي المتهمين منهم المدير الجهوي لديوان الحبوب في الأغواط

قضت المحكمة الابتدائية في غرداية، بحكم 6 أشهر حبسا، منها 3 أشهر موقوفة التنفيذ، ضد المدعو محمد أمين بلخير، ابن “الجنرال” الرّاحل، العربي بلخير.

وتوبع محمد أمين بلخير في قضية مطاحن “سارسو” بغرداية، التي اتهم فيها برفقة آخرين بالفساد، من خلال التلاعب في القمح المدعّم من طرف الدولة.

وقد استفاد باقي المتهمين في القضية، من بينهم المدير الجهوي لديوان الحبوب بالأغواط، المسمى “ف.ب”، من حكم البراءة.

القضية التي تمت فيها المحاكمة ومثل فيها المتهمان، محمد أمين بلخير والمدير الجهوي لديوان الحبوب كموقوفين، تدخل ضمن القضايا التي باشرت فيها مصالح البحث والتحري تحقيقات معمّقة بخصوص التلاعب في شحنات القمح المدعّم، خاصة وأن ابن الراحل العرّبي بلخير، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن “سارسو”، كانت تستفيد من شحنات من القمح من ديوان الحبوب.

وتمت خلال المحاكمة مناقشة كيفية الاستفادة من شحنات الحبوب والشروط اللازمة لتحويلها إلى عجائن ومناقشة التهم المتعلقة بطريقة تحويل هذه الشحنات إلى أغراض أخرى، من خلال رفع قدرات طحن القمح من أجل بيع مخلفاتها كعلف للحيوانات، حيث نفى المتهمان كل الاتهامات الموجهة إليهما، والتي من بينها الاستفادة من مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتهم أخرى.