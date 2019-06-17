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منير بطراوي: “سيدي سعيد سيكون بمثابة حلوى العُرس في لعبة مكافحة الفساد”

الوطني
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منير بطراوي: “سيدي سعيد سيكون بمثابة حلوى العُرس في لعبة مكافحة الفساد”
بقلم موسى.ب

قال منير بطراوي الناطق الرسمي باسم تنسيقية الأسلاك المشتركة والقيادي البارز في جبهة تطهير الإتحاد العام للعمال الجزائريين،إن سيدي سعيد

سيكون بمثابة قطع الحلوى التي تقدم في نهاية العرس، وذلك تعليقا منه على موقع رئيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين،

من كل ما يحدث في الجزائر بشأن عملية مكافحة الفساد، خلال نزوله ضيفا على حصة قضية ونقاش على “تلفزيون النهار”.

وقال بطراوي بأنه سبق له القول بأن سيدي سعيد هو أكبر رؤوس الفساد،بحجة أنه فتح الباب لبيع المؤسسات الإقتصادية والمشاريع

مؤكدا أنه هو أول من فتح المجال لعصابة الحكومة في النظام السابق، لبيع المؤسسات الإقتصادية للخواص.


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