من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم. وقامت به عوالم الله العظيم أن تصل على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحه. ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيماً لحقك يا مولانا يا سيدنا محمد. يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه. كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً واجعله يا رب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم.