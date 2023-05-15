من السعودية.. وزير الإقتصاد السوري يشكر الجزائر

وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اليوم الإثنين، الشكر الجزيل للجزائر على الجهود الكبيرة التي بذلتها في القمة العربية السابقة.

وجاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال الوزير السوري:

“اسمحو لي في البداية أن اتوجه بالشكر الجزيل الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال فترة رئاستها لاعمال الدورة السابقة، والتي نتج عنها مجموعة كبيرة من القرارات التي تؤكد اهمية العمل العربي المشترك”

كما اكد ذات المتحدث، ان القمة العربية الاخيرة التي عقدت بالجزائر اكدت على حقيقة لم الشمل العربي والعلاقات الأخوية بين ابناء الوطن الواحد والانتماء العربي.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 ماي الجاري بمدينة جدة السعودية، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11عاما.