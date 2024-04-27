من القاهرة.. بوغالي يشدد على ضرورة الإستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت من القاهرة، على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق رفاهية الإنسان وأمنه.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد أوضح بوغالي خلال مداخلة له في أشغال الاجتماع السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية, أن التكنولوجيات المستحدثة في إطار الذكاء الاصطناعي يجب أن تظل دائما موجهة لرفاهية الإنسان وأمنه ومستقبله.

كما حذر من السماح بتحولها إلى أداة لتدمير الإنسان أو التأثير سلبا على حياته وعلى قيمه وثقافته المجتمعية.

ولفت بوغالي حسب ذات البيان، إلى ضرورة أن يكون للبرلمانات العربية دور في بلورة استراتيجية عمل عربية واضحة المعالم لتحقيق متطلباتهاـ مشيرا إلى أن اختيار بحث هذا الموضوع من قبل البرلمان العربي جاء منسجما بالنسبة للبرلمان الجزائري مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

والذي يولي كل العناية لبلورة استراتيجية وطنية تؤهل البلاد للتحكم في التكنولوجيات ذات الصلة وإشراك مختلف القطاعات في ذلك.

كما شدد ذات المتحدث على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لضمان توظيف هذه التكنولوجيات في تلبية الاحتياجات التنموية بشكل مستدام، داعيا الى دعم برامج التدريب لتعزيز مهارات الأجيال الصاعدة وإنشاء مراكز بحث متخصصة.

من جانب آخر، ولدى تطرقه الى الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أكد بوغالي على ضرورة توحيد الجهود في مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع حدا لمأساته عبر وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.