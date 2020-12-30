من بينها الجزائر.. الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة الدول في اقتناء لقاح كورونا

أعربت جمهورية الصين الشعبية، عن استعدادها، لمساعدة الدول في اقتناء لقاح كورونا، حسب بيان سفارة الصين لدى الجزائر.

وقد أجرى رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، محادثة هاتفية مع الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وتبادل الطرفان وجهة النظر بشأن تطوير علاقة البلدين، مؤكدا أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية شراكة استراتيجية شاملة مع الجزائر.

وعبر لي تشيانغ عن استعدادهم لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التعاون البراغماتي، وتعزيز بناء المشروعات الكبيرة المخطط لها مع الجزائر.

وهذا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين من أجل مصلحة الشعبين.

وكما أكد لي أهمية التضامن والتعاون بين الدول كأمر أساسي لمواجهة تحديات الوباء كوفيد-19.

وأورد أن اللقاحات هي “المفتاح الذهبي” للتغلب على الوباء، معربا عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.

كما أكد تقديم مساهمات مشتركة لتعزيز التوافر العالمي للقاحات المضادة للوباء، والقدرة على تحمل تكاليفها.