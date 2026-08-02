من بينها العاصمة.. موجة حر قياسية يومي الأحد والإثنين بهذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية وموجة حر شديدة على الولايات الغربية والوسطى يومي الأحد والإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من موجة حر قياسية على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. أين ستتعدى درجات الحرارة 41 درجة تحت الظل يومي الأحد والإثنين.

كما حذرت من حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل يومي الأحد والإثنين على ولايات تلمسان، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، معسكر غليزان الشلف عين الدفلى، عنابة والطارف

وأشارت ذات المصالح، إلى تسجيل درجات حرارة قياسية يومي الإثنين والثلاثاء، على ولايتي المسيلة وباتنة أين ستتعدى 45 درجة تحت الظل.

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