من بينها هيونداي.. 13 شركة عالمية تطمح لتصنيع السيارات بالجزائر

كشف مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، أن 13 شركة عالمية أُم لصناعة السيارات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة. من أجل الإستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر.

وأضاف المتحدث، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر ولمواكبة ذلك تحتاج إلى 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا. مضيفا أنه ومن بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة هيونداي التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة. يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول.

وأشار لميطة، إلى أن إستراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا. إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.

كما كشف مستشار وزير الصناعة عن وجود شراكة إستراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر. بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والإعتماد للواحق البلاستيكية.

هذا وجدّد لميطة التأكيد على أن الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار. تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.

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