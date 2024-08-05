من بينهم أطفال.. 11 ضحية كحصيلة أولية في حادث مرور ببومرداس

تسبب حادث مرور وقع اليوم الإثنين في إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة بولاية بومرداس فيما لا تزال العملية جارية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08 سا 35د من أجل حادث سقوط حاوية من شاحنة و اصطدامها بالجهة اليسرى لحافلة كانت في رحلة منظمة من ولاية أم البواقي بإتجاه بومرداس. على مستوى الطريق الاجتنابي بودواو-زرالدة بلدية أولاد موسى و دائرة خميس الخشنة.

خلف الحادث إصابة 11 شخص بجروح مختلفة من بينهم 07 أطفال لهم إصابات خفيفة. فيما لا تزال العملية جارية.