من بينهم الرئيس تبون.. السيسي يستقبل قادة وزعماء العالم المشاركين في قمة المناخ

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم الإثنين، القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ “كوب 27”.

هذا وتنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ “COP -27” بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وكذا شخصيات دولية وخبراء.

ويشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة المناخ المقامة بمصر، حيث وصل أمس الأحد إلى مطار شرم الشخ بمصر على متن الطائرة الرئاسية.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ “COP -27” بمدينة شرم الشيخ.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخي، وكلمة للرئيس السيسي.

ويتناول السيسي في كلمته، ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء. خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

ومن شأن هذه الآليات والسبل، ضمان العيش بشكل طبيعى وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض. ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها .

كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة. والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة “cop 28”.

فيما سيتناول الكلمة رئيس السنغال بصفته رئيس الإتحاد الإفريقي. وطفلة أوغندية ناشطة في مجال المناخ ومسؤول أمريكي ملهم في مجال التغيرات المناخية.