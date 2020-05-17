من بينهم المدير العام الحالي.. مسؤولون بالصيدلية المركزية أمام قضاء الدار البيضاء

مثل اليوم الأحد، مسؤولون بالصيدلية المركزية للمستشفيات للتحقيق أمام الجهات القضائية بمحكمة الدار البيضاء.
وشملت التحقيقات المدير العام الحالي للصيدلية المركزية، مدير المشتريات والمستلزمات الطبية، مدير المالية والمحاسبة.
وقد مثل المسؤولون الثلاثة أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المسؤولون الثلاثة بشبهات فساد، تتعلق بتهمة إبرام صفقات غير قانونية، منح امتيازات غير مستحقة، تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال، التصريح الكاذب في فواتير الاستيراد.
التعليقات (0)