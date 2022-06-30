الرقم السري :

138037

عيشي التفاؤل مع مطلق من جيجل

أعتبر نفسي محظوظا لأنني إتصلت بمركز الاثير طالبا الحلال. فوجدت من استقبلنني أحسن إستقبال وحملن إعلاني على محمل الجد ووعدن بالتعجيل في نشره. فشكرا لمن هن في هذا المنبر تعملن على إرساء دعائم الحلال وربط حبال الوصال في الحلال. أنا كمال من جيجل، أبلغ من العمر45سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي سكن خاص. أريد أن اعيد فرصة الزواج من إمرأة صالحة، تقية نقية ذات قلب أبيض من إحدى مدن الشرق الجزائري. سنها ما بين 30و40سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت. ولها وعد مني أنها ستحيا معززة مكرمة إمتثالا لوصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم”وعاشروهن بالمعروف”.

الرقم السري :

138038

يبحث عن الأمان وشعلة متقدة من الحنان

تهت كثيرا قبل أن أجد ضالتي المتمثلة في صفحة “أدم وحواء” حتى أبثّ فيها بما يخالجني ويرهق تفكيري. فطلاقي عصف بحياتي وأثقل كاهلي بالهموم. طلاق جعل مني ورقة ضائعة في مهب الريح.

أنا عبد القادر من العاصمة، أطل من الشرفة الـ50من عمري الذي غدا مؤسفا في تفاصيله بعد أن فكت رابطتي الزوجية. بمن توسمت أنها ستبقى إلى جانبي إلى أخر العمر. متقاعد أنا ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد أن أبدأ من جديد مع امرأة صادقة جميلة الروح والأخلاق، من العاصمة، البليدة، تيبازة، سنها لا يتجاوز45سنة. لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم ابا صالحا. لمن يهمها أمري، فأنا هنا.

الرقم السري :

138039

من تحيي قلب وهراني وسيم

انا سفيان من ولاية وهران، رجل عصامي بنيت حياتي بكثير من المثابرة والإصرار، أبلغ من العمر36سنة، رياضي وسيم. أحيا حياة ميسورة والحمد لله، لي سكن خاص ومنصب مرموق. أكثر ما يؤلمني أني أحمل لقب مطلق. إلا أن سلواي يتمثل في إبنتي التي تصنع سعادتي والتي أريد لأجلها أن أبني حياتي من جديد.

لا شيء أشترطه على من بوسعها أن تحيا ملكة سوى أن تحب إبنتي وتحسن إليها، أريدها من الغرب الجزائري. سنها ما بين25و32سنة، لا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد، كما أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت. وأعد من ستقبل بعرضي حياة ملؤها الود والتفاهم.

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