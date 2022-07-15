الرقم السري :

138124

من تشاركني قناعتي وتقاسمني حياتي

الحمد لله الذي ساق إلي هذه الصفحة لأضع بين يدي القائمين عليها حملا لطالما أثقل كاهلي. فأنا شاب أعزب أتمنى أن أكمل نصف دين، وأن أعثر على زوجة صالحة تعينني في حياتي وتكون رفيقة دربي. فلكل مهتمة أقول: أنا شاب من البويرة، أبلغ من العمر 34 سنة، أعزب، أعمل في مشروع خاص بي. وعملي يملأ عليّ كل وقتي وأنا والحمد لله أحصّل قوتي بالحلال.

أريد إن تكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ. فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، كما سنها لا يتجاوز31سنة. عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة، لا يهمني إن كانت من سأظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138125

من تضيء حياتي وتكون زهرة بيتي

أنا محمد من العاصمة، شاب في الـ37 من عمري، أعزب لم يسبق لي الزواج، موظف مستقر وأملك سكن خاص. من عائلة، وسيرتي حسنة بشهادة جميع من حولي. أقدر المرأة وأريد لأن يكون لي نصيب يتمثل في فتاة تحقق لي السكينة وصفاء الروح.

أتمنى تحصيل الحلال في أقرب الآجال إلى جانب فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 33 سنة. أبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر بها من المحطات. ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة، لا شرط لي سوى أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبي. على قدر من الجمال وكثير من الرفعة، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138126

إطار يسعى من أجل الاستقرار

قد يسهو الإنسان وتمكر سنين عمره دون أن يشعر، لكن حين تأتي الفرصة لابد من اغتنامها لنحقق أهدافنا. وهذا ما قررت أن أفعل الآن، أريد أن أناشد من خلال صفحتكم فتاة أصيلة تكون لي قرة عين ورفيقة. لهذا أقول: أنا شاب من ولاية البليدة، أبلغ من العمر 41 سنة، أعمل كإطار في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة. أعزب لم يسبق لي الزواج، ولدي سكن في طور الإنجاز.

أريد أن تكون لي زوجة طيبة صالحة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق. سنها لا يتجاوز 40 سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. أعيش إلى جانبها الرقيّ وسموّ وأحيا معها السعادة والحبور.

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