الرقم السري :

138159

من تقبل التعدد وتكون زوجته على سنة سيد الخلق

على سنة الله ورسوله، هذه المرة عاصمي يبحث عن زوجة تقبل أن تكون الثانية، يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج أب لأولاد. مسير مؤسسة خاصة، دوما يحمد الله ويشكر فضله على الحياة الكريمة التي يعيشها. يتمنى أن يعثر على زوجة ثانية وهذا طبعا وفقا لما تنصه الشريعة، وبموافقة الأولى. زوجة طيبة الخُلق وطيبة القلب تملأ حياته سعادة وحبور، فلكل المهتمّات، هذا الرجل يعرض الحلال. على كل من ترغب في الاستقرار، زوجة لا يريد منها سوى تقوى الله، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنها أقل من 35 سنة، يريدها عازبة لم يسبق لها الارتباط. وشرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

138160

من تقبل عرضه وتمضي إلى جانبه وتحمل اسمه

رجل من ولاية وهران، يبلغ من العمر 42 عام، كما يشغل منصب مهندس في التسيير. متزوج أب لأولاد، يريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم.

يتمنى أن يجد من تقاسمه الفكرة وتقبل أن تكون الثانية في حياته. يمضي معها في رحاب العدل والمساواة ما نصّ عليه الدين وما جاءت به السنة. يريد محمد امرأة صادقة من نفس ولايته، سنها مناسب لسنه. يقبلها مطلقة أو أرملة تأخذ بزمام الأمور وتدفع به نحو الأحسن.

الرقم السري :

138161

من تمد يدها لرجل أصيل يكون بحول الله سندها

رجل من ولاية المدية، أعزب لم يسبق له الزواج، مضى من عمره 48 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية. بشوش وطيب الأخلاق، تواصل بنا وأعرب عن نيته في الزواج، والارتباط على سنة الله ورسوله الكريم. يناشد امرأة صالحة تكون له قرة عين، تنسيه كل الأوقات التي عاشها وحيدا، وتملأ حياته حبا ومودة وسرور. لا يشترط في رفيقة عمره سوى لأن تكون صاحبة قلب كبير، عفيفة تعينه على أمور الدين. امرأة يفضلها من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 38 سنة، حبذا لو تكون موظفة في سلك الصحة أو التعليم. شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

138162

زوجة أصيلة لأرمل وحيد

من ولاية المسيلة تكون إطلالتنا هذه المرة، نعرفكم على أرمل اتصل بنا يناشد زوجة صالحة. صاحب العرض يبلغ من العمر 55 سنة. لا ينقصه شيء من الكماليات حيث أنه يشغل منصب مهندس في البتروكيمياء، أرمل يحيا وحسدا في بيته الكبير.

يريد أن يعجل بالارتباط إلى جانب زوجة صادقة تنتشله من الروتين القاتل، يريدها أرملة مثله بأولاد. يقبلها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

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