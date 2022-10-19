الرقم السري :

138563

أبحث عن شريكة تكون قرة عيني الأبدية

شاب من ولاية البليدة، يبلغ من العمر43 سنة، أعزب لم يبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة وطنية. لديه سكن خاص مقبول شكل، على قدر من الاحترام، شهم وأمين. يتمنى أن يكمل نصف الدين ويحي سنة الله والنبي الكريم، إلى جانب زوجة تقية تكون له خير متاع الدنيا تقبل بعرضي هذا. يريدها من البليدة أو العاصمة، تكون عزباء لم يسبق لها الارتباط، سنها أقل من 40 سنة. تكون ما كثة بالبيت أو عاملة بسلك التعليم، وجميلة الشكل.

الرقم السري :

138564

من تحقق معي الأحلام ونحلق في سماء السعادة والهناء

إلى بوابة الجنوب ومن منطقة الزيبان، نعرفكم على محمد ذو همة وشأن، رجل صادق وكثير الاتزان، لم يسعفه الأمر في مسألة الزواج بعد، جاء طارقا لباب الأثير وقاصدا الحلال على واحدة من بنات الأصول اللواتي تزخر بهم بلادنا بإذن الواحد القدير. صاحب الإعلان من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 45 سنة، من بسكرة، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ولده مسكن خاص، مقبول الشكل وحسن الأخلاق.

كل ما يرجوه في شريكة حياته أن تكون حنون تهتم لشؤونه، يريدها عزباء كذلك، سنها من 30 إلى 40 سنة. لا تهمه المنطقة، يقبلها عاملة أو ماكث في البيت.

الرقم السري :

138565

من تقبل عرضي أنصبها أميرة على عرش قلبي

إلى غرب البلاد، نعرفكم من هناك على شاب بشوش طموح ومفعم بالحياة، حقق الكثير من الأحلام. ويصبو إلى أن يعثر عن شريكة العمر التي بجانبها يرتاح البال.

ابن الغرب أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 37 سنة، يمارس مهنة التجارة وناجح جدا في هذا المجال. يملك سكن خاص، مقبول شكل وصاحب سيرة حسنة.

يبحث عن زوجة صالحة تكون له رفيقة وحبيبة إلى آخر العمر، تكون عزباء، سنها من 25 إلى 30 سنة. تكون عاصمية أو من الغرب الجزائري، إما عاملة في قطاع التربية أو ماكثة بالبيت، قادرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.

الرقم السري :

138566

منتهى أملي أن يربطني القدر بمن تقدرني

لا اريد أن أكون وحيدا ما بقي لي من عمري، أريد أن تملأ عليّ حياتي في الحلال مع إمرأة متفهمة وحنونة. فبعد أن حدث الطلاق بيني وبين زوجتي نتيجة تراكم المشاكل والهموم، بات الفراق أمرا حتميا. استأنست بأولادي بعض الوقت لكن ما إن اشتد عودهم وباتوا ذوي مسؤولية انصرف كل واحد منهم لحياته. يديرها بتدبر وأنانية ما جعل الألم يقض مضجعي.

إلتمست من خلال هذا المنبر، منبر صفحة أدم وحواء أن أبث بإعلاني. حتى يكون لي من بين القارئات من تبعث في حياتي روحا ونفسا جديدا.

انا سليمان من باتنة، أبلغ من العمر65سنة، مطلق ولي ابناء بالغين مستقرين في حياتهم. لدي سكن خاص فسيح الأرجاء بوسعه أن يصبح جنة إن سكنته من تحسن التدبير وفي امور المنزل تجيد التفكير.

متقاعد أنا ولي منحة محترمة تضمن لي عيشا كريما، أريد أن تكون لي فرصة ثانية مع إمرأة صالحة. لا تهمني ولايتها، سنها لا يتجاوز65سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، وأكثر ما أريده أن أحس بالرّحمة والتواد. مع إنسانة تقبل أن تبدأ المشوار مع رجل على مشارف السبعين من العمر.

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