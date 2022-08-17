الرقم السري :

138151

من تقبل عرضي وتكون شريكة حياتي

عرضنا الثاني لهذه الفقرة، هو لرجل جاد يرغب في الاقتران في أقرب فرصة، هو رجل ناجح في حياته. يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية تقريبا كلها، من بيت وسيارة. وأمور أخرى تجعل الحياة كريمة، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد، يملك مسكن خاص. يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه ونبعث الأمل في حياته، زوجة صالحة تكون له شريكة وقرة عين إن شاء الله. يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتعدى 48 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر. ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138155

شرطه بسيط زوجة خلوقة يحقق إلى جانبها حلمه الجميل

رجل في الخمسينات من عمره، يقوم اليوم بهذه الخطوة بغية الاستقرار والارتباط على سنة خاتم الأنبياء، عامل مستقر. ولديه مسكن خاص، يحلم بأن يحيا تحت سقفه الهناء والراحة البال. يتمنى في القريب أن يلاقيه النصيب بزوجة صالحة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها ما بين 35 إلى 40 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. ولا يهمّه إن كانت مطلقة أو أرملة، فقط ما يرجوه أن لا يكون لديها أبناء.

الرقم السري :

138156

شهم أصيل يعدك بالإحسان والعشرة الطيبة

رجل شهم وأصيل، تواصل معنا وأبدى لنا رغبته الكبيرة في العثور على زوجة صالحة. مضى من عمره 47 عاما، مطلق ليس لديه أولاد، موظف مستقر في إدارة وطنية، لديه مسكن خاص.

يتمنى الاقتران في القريب العاجل، والعيش تحت سقف الحلال. إلى جانب زوجة تقية تكون من أي ولاية من الوطن سنها لا يتعدى 40 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن سبق لها تجربة الزواج. يقبلها بطفل واد فقط يكون له نعم الأب والسند.

الرقم السري :

138157

لمن تحلم بالاقتران والاستقرار.. هذا أفضل خيار

رجل من شرق البلاد، عامل ومستقر بالعاصمة ولديه سكن خاص، يبلغ صاحب إعلاننا من العمر 38 سنة. وهو مطلق بدون أولاد، على قدر كبير من الاتزان، مرّ بتجربة صعبة، لكنه لم يفقد الأمل في الحياة. لديه رغبة كبيرة في أن يعثر على ابن الحلال، تكون رفيقة دربه وونيسة حياته، تنسيه مرارة الماضي وتكون مستقبله الآتي. زوجة محترمة تبادله المودة وتكون القلب الحاني عليه إلى الأبد، لا يشترط فيها إلا الصلاح. يريدها ماكثة بالبيت، سنها أقل من 35 سنة، تكون من شرق وسط أو غرب البلاد. ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

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