الرقم السري :

136590

من تكون رفيقته ونورا لعينيه على سنة الله ورسوله

شاب من وسط البلاد، يبلغ من العمر 35 عام، من خيرة الشباب. أخذ على عاتقه النهوض بحياته والخلاص من إعاقة كادت أن تجعله قاب قوسين أو أدنى من أن يسطر أهدافه. صاحب العرض أعزب ومحبوب بين كل معارفه، يشهد له الجميع بحسن الأخلاق والطيبة. قدّر الله عليه أن يفقد البصر. إلا أنه مفعم بالإيمان والشغف بالحياة. موظف مستقر تمكن من تأمين سكن يريد أن ينصّب زوجة صالحة تكون ملكة فيه وعلى عرشه.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن يجد من تقبل به زوجا، إنسانة يمضي معها في حياة ملؤها الحب والاحتواء. شابة تكون من إحدى مدن الوسط، سنها لا يتجاوز 32سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون موظفة تضع يديها في يده وترسو معه على بر الأمان.

الرقم السري :

136591

من تشاركه فرحة الحياة وتكون عروسه في أقرب الآجال

إلى شرق البلاد، وبالتحديد إلى أقصاه ولاية سوق أهراس. اتصل بنا أحد أبنائها الذين عوّلوا أن يكون الفرج على يد مركز الأثير وتحديدا صفحة أدم وحواء. شاب يبلغ من العمر 37 سنة، موظف مستقر في مؤسسة وطنية. شاب طموح يريد أن يستقر ويبني حياته إلى جانب إنسانة تعي المسؤولية وتقدر الرجل.

صاحب إعلاننا هذا ليس له من شروط سوى أن تكون صاحبة النصيب عزباء وموظفة في سلك التعليم. سنها لا يتجاوز35سنة، لا تهمه الولاية بقدر ما يهم التدين والخوف من الله.

الرقم السري :

136592

من تكون لابن الجنوب سعادة عمر وشريكة حياة

رجل من الجنوب الجميل. أبى إلا أن يشاركنا رغبته الملحة في العثور على فتاة أحلامه التي يرد أن يحيا معها وإلى جانبها السعادة. سعيد شاب في الـ 30 من عمره، أعزب، موظف مستقر ولديه سكن خاص، شاب ورع وتقي، طيب القلب وصافي السريرة.

يريد سعيد من خلال هذه المحطة أن يكون له نصيب مع إنسانة مثقفة، من ولايات الغرب أو الجنوب. شرطه أن تكون عزباء، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، سنها من 25 إلى 30 سنة. يريدها إنسانة متشبعة بالأخلاق وروح المسؤولية حتى يكون معها الند للند في تحقيق أحلامهما على أرض الواقع.

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