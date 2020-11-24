من جديد.. بن طالب يتجاوز الخطوط الحمراء في ألمانيا

عاد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، ليصنع الحدث بشكل سلبي داخل ناديه شالك 04، والذي يعاني الأمرين منذ بداية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية، بأن متوسط الميدان، تجاوز الخطوط الحمراء، مؤخرا، مع مُدربه مانويل بوم.

وقام متوسط الميدان، بإبداء غضبه من الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الأزرق الملكي”، بعدما حوله لعنصر بديل منذ أسابيع.

ولم يتقبل اليساري، وضعيته الجديدة، وهو الذي شارك أساسيا في الجولات الأولى من البوندسليغا.

وخرج النجم السابق لتوتنهام، من حسابات فريقه، نظرا لنتائج الكارثية والفشل في تذوق طعم الإنتصار الى حد الآن.