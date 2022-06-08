الرقم السري :

137015

من يتقاسم الحياة معها ويكون زوجا صالحا لها

سيدة قنوعة وطموحة ومتميزة بأخلاقها الجميلة، تبوأت منصبا مرموقا وهي لا تزال تطمح للنجاح أيضا. عصفت رياح الطلاق بحياتها، لكنها لم ترفع الراية وبقيت على قيد أحلامها، لديها ابنة هي قرة عينها. تنحذر من غرب البلاد، تبلغ من العمر 47 سنة، وتشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية كما أسلفنا الذكر. متوسطة القامة حباها الله بجمال الروح قبل جمال المظهر، وعلى قدر كبير من المسؤولية والوعي. تتمنى أن يلاقيها القدر بالنصيب الحلال، الذي يحميها ويقدر قلبها الجميل، زوجا تقي ومتدين يخاف الله. سنه لا يتجاوز 60 سنة، تفضله من إحدى ولايات الغرب فقط، لا يهم إن كانت أرمل أو مطلق حتى بأولاد. شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر وسكن خاص، وله عليها بالوفاء والإخلاص.

الرقم السري :

137016

عاصمية تسمو بك إلى حياة سعيدة.. فلا تفوت الفرصة

سيدة راقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، متميزة بأخلاقها الرفيعة، وقلبها الحنون. تعيش بروح بشوشة وهي في الـ49 من عمرها، عازبة لم يسبق لها الزواج. تسعى يوميا وبكل ما أوتيت من ذوق جميل في الحياة، أن تكسر الروتين من خلال حرفتها التي تمارسها في البيت. فهي خياطة من الطراز الرفيع، تدير أمور البيت بكل براعة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى الاقتران في كنف الحلال برجل ينتشلها من وحدتها ويحلق بها إلى بيته ويجعلها فيه ملكة. يكون على قدر من الطيبة، والأخلاق الفاضلة، تريده من إحدى ولايات الوسط من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما تقبل أن تكون الثانية لرجل عادل منصف لا يميل كل الميل.

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الرقم السري :

137005

ابن العاصمة سيكون زوجا في القمة

من العاصمة ستكون آخر محطة لنا في هذا الركن حيث تواصل معنا رجل في غاية اللطف والوداعة. كما هو رجل يبلغ من العمر 46 سنة، موظف مستقر، متزوج وله أبناء. يريد أن يكون له نصيب مرة أخرى مع إنسانة تؤمن مثله بالتعدد وتعي مسؤوليتها حيال هذا الميثاق. وقد أفصح صاحب إعلاننا أنه لا يبتغي سوى الألفة والنية الصادقة.

كل ما يريده إبن العاصمة، زوجة تقية طيبة وعلى قدر من الأخلاق، تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز 40 سنة، لا يهمّه إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة، يقبلها حتى بأولاد. وأكثر ما يريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والرفعة. ويعد من أنه سيضمن لها سكنا خاصا بها.

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