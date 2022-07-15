الرقم السري :

138122

من يحملها على بساط الحلال ويكون رفيقها على الدوام

شابة متميزة بأخلاقها الرفيعة وحيائها الكبير، توكلت على الله وبادرت بهذا الطلب لتناشد الحلال وزوجا تقيا تكمل إلى جانبه المشوار. كما هي من ولاية الشلف، تبلغ من العمر 38 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. ترتدي الحجاب الشرعي، تقدر وجود الرجل وترى أنه الكيان الذي يكمّل المرأة.

ترجو صاحبة إعلاننا هذا من المولى الكريم تحصيل الحلال مع رجل طيب أصيل مثلها، لا يهمها فيه سوى الصلاح والتقوى. يكون من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد، سنه لا يتجاوز 48 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط، وتعد من يمنحنها اسمه أن تكون له نعم الزوجة.

الرقم السري :

138123

من تمد يدها لرجل يحلم بأجمل انطلاقة

في العرض الثاني لهذا الركن نعرفكم على رجل ناضج يتمنى تحصيل الحلال والارتباط في القريب العاجل. متمنيا إعادة بناء حياته وترميم الشرخ الذي حلّ بقلبه، صاحب العرض من العاصمة، وهو رجل مطلق وأب لبنتين برعاية الأم. موظف مستقر في مؤسسة عمومية يبلغ من العمر 49 سنة، ولدي سكن خاص.

يرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 40 سنة، يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

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