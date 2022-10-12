الرقم السري :

138515

من يقدّر إمرأة عصامية تملك كل مقومات السّعادة

عكست الآية التي تؤكّد أن للرجل وحده حق النجاح والتألق وتكوين نفسه. فأرتأيت أن أبني لنفسي كيانا أنافس به الرجل وأضحد الأقاويل التي تنادي بإنكسار المرأة وإنهزاميتها. تفوقت وحققت لي من النجاح الكبير ما يجعلني اليوم أن أكون سيدة نفسي. فدرست ونجحت وتبوأت أهم المناصب في إحدى الشركات العمومية. وها أنا اليوم أرتقي وأرتقي وقد بلغت عنان السماء من النجاح، فكونت نفسي وتمكنت من تأمين سكن وسيارة. وإنفردت بعصاميتي التي باتت عنوانا لحياتي. أنا إمرأة محترمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، حباني الله بجمال المظهر والمنظر، مسؤولة وكفوءة ويمكن الإتكال عليّ. في العقد الخامس من عمري، ويتيمة الوالدين.

كما كتب عليّ الطلاق الذي عصف بحياتي إلا أنني فضلت عدم الخنوع للحزن. وأنا اليوم اطمح أن يلاقيني النصيب برجل صادق ومحترم، من إحدى ولايات الشرق الجزائري سنه لا يتجاوز65. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أريد أن تكون لي بداية حقيقية مع رجل يتقبل كياني. ويمضي معي الى عالم يضفي عليّ فيه السعادة والإحتواء.

الرقم السري :

138519

مقتنعة بالتعدد.. وتريد أن تحيا المحبة والود

من ولاية تيارت نستهل عروضنا في هذا الركن مع إنسانة أعربت أن نيتها الأولى والأساسية. هي أن تبني بيتها وتحقق رغبتها في الإستقرار الحقيقي. صاحبة إعلاننا هذا تبلغ من العمر45ربيعا، هي مطلقة بدون أولاد. تريد أن تعيد البسمة إلى محياها وتحيا إلى جانب من يهتم بها ويصونها.

إنسانة على قدر كبير من الجمال والإحترام، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة. تريد لأن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله، شرطها ان يكون محترما وجادا. ترعاه وتمنحه ودها، تفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أنها تؤمن بمبدأ العدل لمن يمنحها كمقابل العدل والمساواة.

الرقم السري :

138520

من يريدها حليلة تلك القبائلية الأصيلة؟

إلى منطقة القبائل، نعرج لنحمل لكم رغبة حرفية تمتهن الخياطة أبانت عن رغبتها في أن تكمل مشوار عمرها. إلى جانب رجل يصونها ويقدرها ويكون سندا لها، كما هي عزباء في من ال50من عمرها. طيبة أصيلة وسليلة أسرة محافظة متوسطة القامة، وجميلة الشكل. إنسانة متأكدة أن رفعتها لن تكون إلاّ إلى جانب من يحفظ الودّ ويصون العهد.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إلى روحها،مع رجل يعي معنى المسؤولية. لا شرط لديها سوى أن يكون صاحب النصيب من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط. سنه لا يتعدى 60 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم. وحبذا لو يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

138521

بنت وهران ستكون لك نعم الشأن

عدنا أدراجنا إلى ولايات الغرب الجزائري، وتحديدا إلى ولاية وهران، بإعلان لإمرأة في غاية الأدب والأخلاق. أسرتنا برجاحة عقلها ونيتها الطيبة في ان تستقر وتحيا الأمل مع رجل صالح بكل ما تحمله الكلمة من معاني. هي عزباء في ال53من عمرها، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، سمراء البشرة على قدر من الرصانة والتواضع.

لا تبتغي صاحبة إعلاننا سوى الستر والحلال إلى جانب من قصده شريف يكون من الغرب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط. سنه ما بين51و65سنة، تقبله مطلقا او أرملا بأولاد وشرطها أن يكون له سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

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