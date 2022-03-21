الرقم السري :

136647

من يكفل لي السعادة أكن له زوجة فوق العادة

عاصمية طيبة زوجة فوق العادة اغتنمت فرصة وجود منبرنا. حيث أنها عبرت بكل نية عن رغبتها في أن يكون لها نصيب طيب إلى جانب رجل تقي. فلكل راغب في الإرتباط والسموّ بالميثاق الغليظ. امرأة في الخمسين من عمرها، على قدر كبير من الجمال والأناقة، صاحبة مبادئ ونظرة تفاؤلية للمستقبل. موظفة في مؤسسة مالية، تبدو أقل من سنها لطيبة قلبها وطهارة روحها. مطلقة بدون أولاد، تتمنى الاقتران في الحلال مع رجل صادق ومحبّ. تريده من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 55سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد أو بأولاد بالغين. أكثر ما يهمها أن يكون صاحب النصيب ذو مبادئ وأخلاق تكفل لها السعادة.

الرقم السري :

136649

طيبة رشيدة تمنحك سعادة مديدة

آخر محطة لنا في هذا الركن، هو لعاصمية أخرى في خريف عمرها الـ46. إطار سام بمؤسسة مرموقة وهي إنسانة حساسة وطيبة، مني زواجها بالطلاق وعصفت بها الأيام بعد أن باتت الوحدة رفيقا لها. وبالرغم من كونها محاطة بأهلها وزملائها وهي تنعم بحيهم، إلا أن ثمة ما ينقصها: إحتواء رجل يكون لها السند والأنس. زوج صالح تقي يدعمها ويجعلها لا تخشى في الحياة شيئا. صاحبة إعلاننا هذا تبحث عن رجل صادق محب. من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز60سنة، أكثر مل تتمناه أن يكون أرملا بأولاد تسعد برعايتهم. رجل لديه سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

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الرقم السري :

136627

زوجة صالحة كل ما أريد لأجد سعادة الحياة الدنيا

من ولاية المدية، ستكون بدايتنا اليوم، نعرفكم على واحد من رجالها الطيبين. أبى إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة للظفر بفتاة أحلامه، يبلغ من العمر 47 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، أصيل وصادق في طلبه. يتمنى لأن يكمل نصف الدين، وعلى سنة الله ورسوله يعقد القران مع زوجة صادقة صالحة، يجد إلى جانبها سعادته المفقودة. امرأة تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 عام، كما لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. يريدها عزباء، ومقبولة الشكل.

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