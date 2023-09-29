مهاجم كوريتيبا السابق: “على سليماني النوم باكراً لتسجيل الأهداف”

قدّم أحد اللاعبين السابقين لنادي كوريتيبا البرازيلي، نصيحة غريبة لمهاجم الفريق الحالي وهداف الخُضر، إسلام سليماني، من أجل تسجيل الأهداف.

وتحدث اللاعب الأونغولي، جيلاردو، الذي تألّق مع كوريتيبا ما بين 2010-2014، بلعبه 122 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا، عن الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق.

وعرّج لاعب عمراني سبور التركي حاليا، في تصريحات نقلها موقع “جي غلوبو” البرازيلي، للحديث عن امكانية مساعدة سليماني، كوريتيبا في الخروج من أزمة النتائج السلبية.

وقال صاحب الـ 31 عاما عن لاعب الخضر: “عليه النوم على الساعة 20:00، وفي اليوم الموالي، يُمكنه تسجيل هدف.. يجب عليك أن تركّز جيداً ولا يمكنك الخسارة أبدا. نم باكرا وفز بالمباراة”.