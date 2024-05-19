مهدي بولوسة يقتطع تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس

خطف بطل كرة الطاولة الجزائرية، مهدي بولوسة، رسميا تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس، المقرر إجراءها بالعاصمة الفرنسية ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

وتأهل بولوسة، إلى المحفل الأولمبي، بعد فوزه أمس السبت. في اللقاء النهائي من الدور التأهيلي الأخير، على نظيره من الكونغو برازافيل، إدوو ساهيد، بنتيجة 4.0.

وذلك في الدورة الإفريقية لتنس الطاولة، التي أقمت بمدينة “كيغالي” الرواندية ما بين 16 و18 ماي الجاري، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

في حين انهزمت الجزائرية الأخرى، ليندة لغريبي. في النهائي الذي جمعها بنظيرتها فطيمة بيلو، من نيجيريا، بواقع 2-4.

ورغم الخسارة، إلا أن حظوظ البطلة الجزائرية. في انتزاع التأشيرة الثانية للاولمبياد ممثلة لسيدات كرة الطاولة الجزائرية. لا تزال قائمة - حسب الاتحادية الجزائرية للعبة – وذلك حسب التصنيف العالمي لمنطقة إفريقيا المقرر شهر جوان 2024.