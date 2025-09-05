مهرجان الرقص المعاصر الدولي يعود بطبعة استثنائية

يستعد عشاق الفن والرقص لحدث ثقافي مميز، حيث ينطلق مهرجان الرقص المعاصر الدولي في طبعته الجديدة، التي تحمل شعار “احتفال بنبض الحياة”، بمشاركة 9 دول من قارات مختلفة، مما يعد بتنوع فني وثقافي غني لا مثيل له

تضم قائمة الدول المشاركة في هذه الطبعة كلاً من الجزائر والصين وسوريا والسنغال وروسيا والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا والتشيك. مما يجسد حقيقة عالمية الرقص المعاصر كلغة فنية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

هذا التنوع الجغرافي الواسع يعكس ثراء التراث الفني لكل دولة، ويوعد بتقديم لوحات راقصة آسرة تحمل بصمة كل ثقافة وخصوصيتها الفنية.

لن يقتصر المهرجان على العروض الفنية فحسب، بل سيتضمن برنامجاً تكوينياً وأكاديمياً متطوراً. حيث تُقام ثلاث دورات تكوينية متخصصة تهدف إلى صقل مواهب الراقصين المحليين ونقل الخبرات الدولية إليهم.

كما سيشهد المهرجان تنظيم ندوة أكاديمية ينشطها مختصون في الرقص المعاصر من الدول المشاركة. مما يضيف بعداً علمياً وتعليمياً للحدث.

وتمثل طبعة هذا العام أكثر من مجرد عروض فنية، فهي تشكل جسراً حقيقياً للتبادل الثقافي والفني بين الحضارات المختلفة.

ومن خلال اللقاء المباشر بين فناني الرقص من تسع دول، ستنشأ فرص استثنائية لتبادل التقنيات والأساليب الفنية. وستتولد إبداعات جديدة من تلاقح الثقافات المختلفة.

ويحمل شعار المهرجان “احتفال بنبض الحياة” دلالات عميقة تتجاوز الجانب الفني، فهو يعكس قدرة الرقص المعاصر على التعبير عن النبض الإنساني المشترك. رغم اختلاف الثقافات واللغات.

هذا الاحتفال يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى لغات تواصل جديدة تجمع بين الشعوب وتؤكد على القيم الإنسانية المشتركة.

ومن المؤكد أن هذه الطبعة الاستثنائية من مهرجان الرقص المعاصر الدولي ستترك أثراً إيجابياً على المشهد الثقافي المحلي. وستساهم في إثراء الحوار الثقافي بين الحضارات.