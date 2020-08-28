مهرجان بكين السينمائى يقدم عروضه فى الهواء الطلق

بسبب فيروس كورونا المستجد ،حرصت إدارة مهرجان بكين السينمائى على عرض الأعمال السينمائية في هذه الدورة الاستثنائية في الهواء الطلق، وذلك خوفا من تفشى المرض.

حيث نشرت وكالة شينخوا، مجموعة من الصور لجمهور يستمتع بفيلم فى الهواء الطلق خلال المهرجان العاشر بمدينة بكين العاصمة الصينية.

وكانت أعلنت سلطات العاصمة “بكين” قبل عدة أسابيع تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى العاشر خلال الفترة من 22 إلى 29 أوت الجاري.

وكان من المقررا عقد هذه الدورة فى أفريل، لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، و جاء تحديد موعد جديد للمهرجان بعد تراجع حدة الوباء في معظم أجزاء الصين، وإعادة فتح دور السينما تدريجيا في المناطق ذات مخاطر الوباء المنخفضة في البلاد.

من ناحية أخرى كان مهرجان Astra فى رومانيا أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية الوثائقية، كشف عن انطلاق الدورة الـ27 من المهرجان بعروض في الهواء الطلق بالفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، وقال دوميترو بودرالا مدير المهرجان “التجربة جديدة بالنسبة للجمهور كما هى بالنسبة لنا نحن المنظمين”