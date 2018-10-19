مهندسة جزائرية تبتكر جهاز يشوش على الدرون

تشارك، المهندسة سيليا خشني، في مسابقة برنامج نجوم العلوم بموسمه العاشر، وذلك من بين 9 متأهلين عن مرحلة المجلس العلمي، في مسابقة بقطر.

وتمثل إختراع سيليا خشني، التي تمثل الجزائر، في هذه المسابقة، في جهاز رصد وتشويش طائرات درون لحماية المنازل.

حيث أشادت لجنة التحكيم به، ولقي تقدمها في مراحل المسابقة تجاوبا وتفاعلا من قبل الجزائريين.

وقد عبرت سيلينا التي تشتغل بمركز البحث والتطوير التابع لإتصالات الجزائر، الذي عملت فيه كثيرا على مشروع الطائرات بدون طيار، عن أملها في الفوز باللقب.

وإن تحصلت المخترعة سيليا على اللقب فإنها لن تكون الممثل الجزائري الأول من الجزائر يفوز بهذه الجائزة.

بعد أن سبقها إلى ذلك الدكتور، عبد الرحيم بورويس، مسؤول سابق في مركز البحث والتطوير، صاحب إبتكار “ونداركيت”، أو القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد.

بالإضافة إلى الدكتور، محمد دومير، أن شرف الجزائر بالفوز بلقب البرنامج عن مخترعه، الذي يشخص إصابات الحيوان وأوجاعه أثناء سيره.

فيما حل الدكتور الجزائري مراد محمد بن عصمان في المرتبة الرابعة من الموسم السابع عام 2015.