مهياوي: الوضع الوبائي مقلق وقد ندخل في موجة ثالثة

وصف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا، رياض مهياوي اليوم الجمعة، الوضع الصحي بالجزائر بالمقلق.

وتوقع في تصريح للتلفزيون الجزائري أن تدخل البلاد في موجة ثالثة من الوباء، في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات .

وحذر مهياوي، من الاستمرار في التراخي وعدم احترام الإجراءات الوقائية من هذا الوباء.

وأكد أن ارتفاع الإصابات سببه عدم احترام التدابير الوقائية، خاصة ما تعلق بارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي.

أمّا بخصوص انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، أكد مهياوي أن اللجنة العلمية والسلطات العمومية تعمل للحد من انتشارها.

وأكد أن التلقيح يبقى بمثابة الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا، بالتالي الوصول إلى مناعة جماعية بحوالي 70 بالمائة.

وأوضح أن التقدم في عملية تلقيح الجزائريين مرهون بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات.

وأشار أن الجزائر في اتصالات مستمرة مع مختلف مخابر صناعة اللقاحات عبر العالم للحصول على كميات إضافية والتي ستصل قريبًا.