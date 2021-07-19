مهياوي: جلب مليوني جرعة لقاح شهريا بداية من أوت المقبل

قال البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، أن الجزائر ستستقبل يوم الجمعة المقبل 2 مليون و600 ألف جرعة لقاح. كما ستستقبل مليونين جرعة شهريا بداية من شهر أوت المقبل.

وأضاف مهياوي، خلال حديث له مع إذاعة سطيف، أن الوضعية الوبائية الحالية مقلقة. حيث تم وضع مخطط لعطل الأطباء ومهنيي الصحة، وتم إلغاؤها لأن الأولوية لخدمة المواطنين. مشيرا إلى أنه سيتم الإنطلاق قريبا في عمليات واسعة للتلقيح داخل المراكز التجارية، وفضاءات الترفيه والتنشيط ومختلف الأماكن التي تشهد إقبالا. كما أن كل مؤسسة أو شركة أو إدارة تطلب التلقيح لعمالها يتم توصيل اللقاح والقيام بالعملية على المباشر

وندّد البروفيسور مهياوي بصفة رسمية لبعض الأصوات المعزولة لأشخاص يحرضون بكل أسف للإمتناع عن التلقيح في الفضاء الأزرق. ،دون أسس علمية وحقائق صحيحة. داعيا المواطنين الحفاظ على صحتهم في عيد الأضحى. حتى لا تتحول هذه المناسبة الدينية إلى بؤر للوباء وتتعرض عائلات بأكملها للإصابة بسبب تفشي الفيروس الأكثر إنتشارا