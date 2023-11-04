مواجهات عنيفة بين مستوطنين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو

اندلعت مواجهات عنيفة، امسية اليوم، بين مستوطنين من اقارب القتلى والأسرى وشرطة الإحتلال الصهيوني أمام مقر اقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس.

وطالب المتظاهرون نتنياهو بتقديم استقالته فورا، بالإضافة الى مطالبتهم بصفقة تبادل اسرى شاملة مع المقاومة في غزة.

وفي ذات الوقت هناك تظاهرات أخرى لعائلات الأسرى الصهاينة تتجه للمكان.

كما خرجت مظاهرات لمطالبة الحكومة الصهيونية في تل ابيب، بالعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

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