مواجهات عنيفة تطبع تظاهرات يوم العمال في باريس

شهدت احتجاجات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، مواجهات وصدامات بين قوات الشرطة والمحتجين، أدت الى توقيف العشرات منهم.

وهذا قبل بدء المسيرة النقابية للأول من ماي المصادف لليوم العالمي للعمال، وفق ما ذكرته فرانس برس.

حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من هؤلاء الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ”بلاك بلوك” في جادة مونبارناس.

في حين رشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، فيما ذكرت تقارير إصابة متظاهر بجروح في الرأس.

من جانبها، أوقفت الشرطة الفرنسية العشرات، كما إحتجزت 88 شخصا بعد عمليات تفتيش لمن يودون المشاركة في التظاهرات.

وهذا رغم نشر السلطات قوات معززة، وقيامها بالإجراءات الأمنية مشددة، خشية أعمال شغب وتكسير.

إلا أنها لم تستطع منع هذه المسيرات من إحداث فوضى عارمة في البلاد.

حيث إحتجت تظاهرات عيد العمال في فرنسا هذا العام، على السياسية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي تظاهرات عيد العمال، بعد أيام من تقديم ماكرون تعهدا بخفض الضرائب المفروضة على الدخل.