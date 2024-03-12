مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي لمنافسة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023/2024، عن مواجهات قوية يتقدمها صدام سيمبا التنزاني بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة، والأهلي المصري.

وفي المقابل، أوقعت القرعة، التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء. بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نادي تي بي مازيمبي الكونغولي في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية أخرى تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي ويونغ أفريكانز التنزاني. فيما يلاقي أسيك ميموزا الإيفواري الترجي التونسي.

وتلعب لقاءات ذهاب ربع نهائي “الشامبيز ليغ” أيام 29 و30 و31 مارس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و7 أفريل الداخل.

نتائج قرعة الدور ربع النهائي :

الأهلي المصري – سيمبا التنزاني

صن داونز الجنوب إفريقي – يونغ أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغولي – بيترو أتلتيكو الأنغولي

أسيك ميموزا الإيفواري – الترجي التونسي