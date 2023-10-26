مواجهات محترفينا في الأوروبا ليغ ودوري المؤتمرات

سيكون محترفو المنتخب الوطني، اليوم الخميس، معنيون بالمشاركة في الجولة الثالثة من منافستي الأوروبا ليغ و دوري المؤتمرات.

وفي منافسة الأوروبا ليغ سيواجه بن رحمة رفقة فريقه واست هام فريق أولمبياكوس بداية من الساعة 20.00 مساءً.

فيما سيخوض المهاجم أمين غويري رفقة رين باناثينايكوس على الساعة 20.00 مساءً، كما سيواجه عمورة مع سانت جيلوزا المنافس لاسك كذلك على الساعة 20.00.

في حين سيكون عوار معني بمواجهة روما أمام سلافيا براغ، على الساعة 20.00 مساءً، وسيواجه ياسين بن زية رفقة فريقه قره باغ بايرن ليفركوزن على الساعة 20.00 مساءً.

فيما سيغيب بن طالب عن مواجهة فريقه ليل أمام براتيسلافا بسبب الإصابة، كما من المنتظر أن يغيب آدم أوناس وحكيم زدادكة عن المواجهة لخيارات تكتيكية.

أما في منافسة دوري المؤتمرات، سيواجه شايبي رفقة إينتراخت فرانكفورت الضيف هلسنكي بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وسيواجه رشيد غزال لاعب بيشكتاش المنافس غليمت على الساعة 20.00 مساءً.