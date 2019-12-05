مواجهة بين المتهمين.. أويحيى يرد على أسئلة القاضي في ملف تركيب السيارات

استأنفت محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الخميس جلسة محاكمة المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.

وكان محمد معزوز، أول المتهمين الذين ناد عليهم القاضي من أجل الاستجواب، وقام بعدها باستجواب احمد أويحيى في الوقت نفسه.

11:30سا القاضي ينادي على عبد المالك سلال

11:30سا محامي امين اوتو: لدينا كل الادلة الكتابية التي تثبت اننا قدمنا طعونا لمصالح الوزارة الأولى

11:29سا اويحيى: لم اسمع بوجود شركة امين اوتو بل علمت فقط بطعون ربراب و عشايبو في ملفات تركيب السيارات

11:29سا القاضي: هل كنت تستقبل تظلمات من الشركات و على غرار شركة امين اوتو

11:28سا أويحيى: عملت على حل الاشكال في 2006 و عملت على تحويل الاماناة العامة للوزارة الاولى بدون الحد من صلاحيات وزارة الصناعة وهذا لمعالجة الملفات في كل القطاعات

11:28سا أويحيى: سأشرح لكم .. الامانة التقنية التابعة للوزارة الاولى كانت في وزارة ترقية الاستثمار و التي تم حلها في 2006

11:27سا استجواب أويحيى مجددا

11:19سا استجواب الآن احمد معزوز من قبل القاضي

11:16سا أويحيى: “بيجو” استفاد من الاعفاءات الضريبية لأنه كان في اطار اتفاقية بين دولتين

11:15سا أويحيى: وصلتني قائمة من 89 متعامل و كنا ندرس الملفات المستوفية للشروط وما كان يحدث بوزارة الصناعة لم يكن لي به علم كل وزارة لها مهامها

11:11 سا مواجهةبين أحمد أويحيى ويوسف يوسفي

11:10سا يوسفي: نعم كان خلاف بيني وبين أويحيى بخصوص ملف معزوز وضعت تحفظات بخصوص النوعية و ضرورة إدخال الشريك الأجنبي بخصوص النوعية لأننا كنا نهدف للتصدير

11:04 أويحيى: كل الملفات التي تأتي للأمانة التقنية تأتي من وكالة “أوندي” الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

11:02سا أويحيى:جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار منذ إنشائه في 2000 كان يأتي من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

10:57سا القاضي ينادي وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي

10:55سا الآن استجواب معزوز احمد

10:53سا أويحيى: لم يكن أي خلاف أنا لم أعامل معزوز معاملة تفضيلية اللجنة التقنية كانت تدرس الملفات و cni يوافق عليها فقط

10:53سا القاضي: كان خلاف بينك و بين يوسفي بخصوص ملف يوسفي، الأخير رفضه و انت قبلته

10:53سا أويحيى: كل من استفادوا من امتيازات cni كلهم بدون شريك أجنبي منذ 2016 باستثناء “رونو” لأنها كانت اتفاق بين حكومتين

10:52سا القاضي:لكن مراسلتك ألغت الشريك الأجنبي

10:52سا أويحيى: مرسوم نوفمبر 2017 لم يتغير لكن تم التمديد فقط لم نلغه ولم نعدله

10:51سا أويحيى : مراسلتي الأولى التي حددت مجموعة 5+5 تم أخذها من مجموعة الملفات التي أرسلتها وزارة الصناعة بعدها وسعنا القائمة إلى 40 متعامل من بين 89 ملف كنت أعمل على معالجة الخلل الذي كان يعاني منه المتعاملون وليس معزوز لوحده أنا فضلت أن أمدد بـ12 شهر وليس 6 أشهر تفاديا للبيروقراطية وليس من أجل إعفاءه من الرسوم الضريبية.

10:51سا وكيل الجمهورية: أنت تحصلت على تفضيل من خلال تمديد سريان مرسوم

10:50سا: القاضي ووكيل الجمهورية يقومان باستجواب أويحيى

10:45سا : الآن يقوم القاضي باستجواب احمد معزوزي

10:40سا أويحيى : وكل الأمور كانت تتم بإجماع و لم تحدث أي حالة محاباة ولو حدث لخرجت المعلومة للرأي العام

10:39سا أويحيى:قانون المالية 2017 دخل حيز التنفيذ في جانفي و قبل أن أُعين في منصب وزير أول والمجلس الوطني للاستثمار ليس فيه إلا أويحيى

10:39سا القاضي: بالنسبة لإعفائهم من الحقوق الجمركية كيف كان يتم ذلك؟

10:38سا أويحيى: مدير الوكالة الوطنية للاستثمار هو من كان ينقل لنا الملفات

10:38 سا القاضي: كنتم تتماطلون في دراسلة الملفات

10:37سا أويحيى: والمصالح التي نقلت للوزارة الأولى بدل وزارة الصناعة لم تنقل معها الملفات

10:37 سا أويحيى: ملف عشايبو “كيا” منحت لعرباوي في 2016 وأنا لم أكن وزير أول ولما عُينت وزير أول عشايبو لم يراسلني

10:35سا القاضي: هناك متعاملين اقتصاديين أقصيتموهم كـ”عشايبو” ولم تردوا عليهم على الأقل لا بالقبول ولا بالرفض

10:30 سا أويحيى: مددت بـ12 شهر لتفادي البيروقراطية وحل مشاكل عدة عن كل المتعاملين وليس معزوز فقط

10:30 سا أويحيى: المتعامل معزوز قدم شكوى للوزارة الاولى وقال إن مصنعه محجوز في الميناء وكان يجب أن أتصرف والظروف الزمنية التي حدّدها المرسوم غير كافية وأنا من اقترحت تمديد بـ 12 شهر

10:30 سا القاضي:لماذا مددت له بـ12 شهر ليستفيد من الاعفاءات؟

10:29سا القاضي:مراسلتك غير قانونية لاأها تخالف مرسوم 2017 لأنه ينص على ضرورة الشريك الأجنبي

10:29سا أويحيى: يوسفي طرح مقترحات توسيع القائمة والتمديد لكل المتعاملين وليس لمعزوز وقضية قبول 40 ملف للمركبين اما بخصوص الشريك الاجنبي أعطيت رأي بأن الشريك الأجنبي غير ضروري .

10:29 سا القاضي : راسلت يوسفي لاعفاء معزوز من الضرائب وأعطيت له المقرر