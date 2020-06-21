مواضيع احتياطية في الباك.. وهكذا تتم مراقبة مراكز صياغة وحفظ  الأسئلة

أسدى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط تعليمات صارمة الى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للتحضير الجيد لامتحان البكابلوريا المصيري المقرر اجراؤه في الفترة الممتدة من 13 الى 17 من شهر سبتمبر القادم .

وطالب وزير التربية بتحضير مواضيع احتياطية لكل مادة وهذا تفاديا لأي مفاجآت يمكن ان تحصل في هذا الامتحان المصريري .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهاراونلاين” فان المواضيع الاحتياطيةالتي سي اعدادها سيتم تحويلها الى مركز الامتحانات والمسابقات الجهوي المتواجد على مستوى باتنة .

على صعيد آخر يعمل الديوان على قدم وساق لانهاء الترتيبات الخاصة بامتحان البكالوريا المقرر شهر سبتمبر المقبل من خلال العمل على خطة استراتيجية لتوزيع كاميرات المراقبة على كل قاعات الامتحان وكذا تكثيف الرقابة على الديوان والدواوين الجهوية وهذا لتفادي اي تسرب لاسئلة الامتحان .

وأفادت ذات المصادر أن المراقبة ستكون بشكل أوسع على مستوى الديوان الجهوي لطباعة الأسئلة وصياغتها المتواجد بالقبة والذي تم تصنيفه ضمن المواقع الحساسة والواجب مراقبتها مراقبة شديدة حيث تم تزويد المركز بكاميرات مراقبة من أحدث التقنيات إضافة الى أجهزة التشويش لمنع اجراء المكالمات الخارجية أو إرسال اي صورة .

كما أن الموقع سيتم تقسيمه الى منطقيتن المنطقة الأولى التي تم تسميتها بالمنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء التي لا يسمح فيها بدخول اي شخص مهما كان صفته إلا العاملين بها باعتبار أنها تحتوي على آلات طبع المواضيع .

ومن بين الأمور الاحترازية فان أوراق الامتحان لن تبقى بمراكز الإجراء أين سيتم تخصيص 50 غرفة بعيدة عن المديريات شرط ان تكون مزودة بنظام المراقبة لاستقبالها