مواطنون يحبطون محاولة اختطاف طفلة على متن سيارة بتيارت

المشتبه فيه لاذ بالفرار بعدما حاول المارة توقيفه

تمكن، أول أمس، مجموعة من الشباب من إحباط محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن حاول شخص اقتيادها على متن مركبته وسط مدينة تيارت.

وقال شهود عيان لـ«النهار»، إن الطفلة «دعاء» كانت متجهة إلى مسكنها القريب من نقطة الدوران بطريق مشرع الصفا في حي المحطة، وفجأة توقفت أمامها سيارة نفعية وحاول صاحبها استدراجها، لكن أحد الشباب تفطن له وشرع في الصراخ، حينها قام البعض من المارة بمحاولة توقيفه، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

فيما قام أحدهم بتحطيم الزجاج الخلفي لسيارته، غير أن المشتبه فيه تمكن من الفرار. وقد تم بعد تسجيل الحادثة إبلاغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية.

وتأتي محاولة الاختطاف الفاشلة هذه في ظل استمرار اختفاء الطفلة «إكرام خنة» التي مضى عليها أكثر من 10 أيام بدون أن يظهر عنها أي خبر، وسط تكثيف مختلف المصالح الأمنية من تحرياتها لفك لغز اختفائها.