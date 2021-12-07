مواطنون يطيحون بـ “كونطرول” أسعار مزيّف في المسيلة

قام، أول أمس، مجموعة من المواطنين وتجار بمدينة “عين الريش” جنوب ولاية المسيلة، بإلقاء القبض على شخص في الأربعينات من العمر، انتحل صفة عون بمديرية التجارة في المسيلة، يقوم بابتزاز أصحاب المحلات التجارية ببلدية “عين الريش”، حيث وبعد التفطن له تم إلقاء القبض عليه متلبسـا في أحد المحلات التجارية وتقديمه لعناصر الشرطة بأمن دائرة “عين الريش”.

المشتبه فيه وحسب مصادر مقربة لـ “النهار” تفطن له بعض التجار بعد وقوع الكثير من تجار الولاية ضحـايا لعملية احتيال مماثلة ينفذها مجموعة من الأشخاص الذين انتحلوا صفة أعوان مديرية التجارة مقابل الحصول على مبالغ مالية يقـــابلها عدم تسجيل بعض النقائص لدى التجار في مقدمتها “السجل التجاري”، الذي لا يملكه البعض في نشاطهم، خاصة ما تعلق بنشاط محلات المواد الغذائية وبيع الملابس والأحذية.

هذا وذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في القضية مع المقدم لهم من قبل مجموعة من المواطنين، وذلك من أجل تحديد هوية مقترفي عمليات النصب وانتحال الوظائف، من أجل توقيفهم وإحالتهم على العدالة