مواطنو هذه الدول مؤهلون للحصول على تأشيرة روسيا الإلكترونية

سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي ودولة منطقة شنغن من السفر إلى روسيا. بموجب القواعد الميسرة لأنهم الآن مؤهلون للحصول على تأشيرة إلكترونية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي / دول شنغن. يمكنهم الآن الوصول إلى الاتحاد الروسي لأغراض معينة طالما لديهم تأشيرة إلكترونية.

وأكد نفس المصدر على أن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة روسيا الإلكترونية. تتكون من دول أخرى أيضًا.

ويتعلق الأمر بكل من أندورا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، كمبوديا، الصين، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، إستونيا. فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا. إيران، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الكويت. لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، مالطا، المكسيك، موناكو، ميانمار.

بالإضافة إلى ذلك، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، سلطنة عمان، فيلبيني. بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة. سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تركيا، دولة مدينة الفاتيكان، فيتنام.

وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، تسمح التأشيرة الإلكترونية لمواطني الاتحاد الأوروبي / شنغن. ومواطني الدول الأخرى المذكورة أعلاه بدخول أراضيها لأغراض السياحة والأعمال.

كما تسمح التأشيرة الإلكترونية أيضًا بالدخول لغرض المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية. وكذلك لغرض المشاركة في الأحداث الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المواطنون الأجانب الذين يصلون إلى الاتحاد الروسي على أساس تأشيرة إلكترونية موحدة. بالحق في حرية التنقل داخل أراضي الاتحاد الروسي بأكملها. باستثناء الزيارات إلى المناطق والمنظمات والمرافق التي تتطلب تصريحًا خاصًا وفقا للقوانين الاتحادية “، جاء في بيان الوزارة.

كما أوضحت الوزارة ، فإن التأشيرة الإلكترونية هي تأشيرة دخول واحدة. علاوة على ذلك. فإن التأشيرة الإلكترونية صالحة لمدة 60 من تاريخ الإصدار.

كما أشارت الوزارة إلى أنه يُسمح للأشخاص المؤهلين للحصول على التأشيرة الإلكترونية. بالبقاء في أراضي الاتحاد الروسي لمدة 16 يومًا.