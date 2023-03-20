مواقي: “الله وفقني في تسجيل هدف التأهل والشبيبة تبقى في العلالي”

عاد مسجل هدف انتصار شبيبة القبائل على بيترو أتليتيكو الأنغولي، دادي مواقي، والذي قاد الفريق لاقتطاع تأشيرة العبور إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، للحديث عن هدفه الذي جاء في وقت قاتل.

وأكد مواقي، بأن الله وفقه في تسجيل الهدف، الذي جاء في الدقيقة الـ 90 ومنح الشبيبة 3 نقاط ثمينة قادته إلى ربع النهائي، مضيفا: “منذ قدومي إلى الفريق أسعى لمنح كل ما عندي، والله وفقني وسجلت هدفا غاليا، أهديه للوالدة التي تدعمني دائما وإلى أصدقائي والأنصار”.

وطمأن مواقي، في تصريحات خص بها صفحة النادي على “فيسبوك” أنصار الكناري حول مستقبل الفريق، مؤكدا بأن الشبيبة أثبتت مرة أخرى بأنها فريق كبير وستبقى دائما في القمة.