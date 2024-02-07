مواقي: “عازمون على طي صفحة مرحلة الذهاب”

طمأن لاعب شبيبة القبائل، دادي مواقي، عشاق النادي، حول مستقبل الفريق في مرحلة إياب الموسم الكروي الجاري، التي سيدشنها الكناري بمواجهة نجم مقرة هذا الجمعة.

وقال مواقي، بخصوص التربص المقام بسيدي فرج: “التحضيرات تجري في ظروف جيدة واللاعبون متحمسون وعازمون على طي صفحة مرحلة الذهاب، التي لم نكن فيها في المستوى”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشبيبة: “جئنا إلى هذا التربص من أجل العمل، وتكوين مجموعة متماسكة، واللعب على المراكز الأولى”.

وعرج مواقي للحديث عن الميركاتو الشتوي، وقال: “أشكر اللاعبين الذين غادروا. وأتمنى أن يقدم الجدد الإضافة، ويساعدوا الفريق في تحقيق نتائج جيدة في العودة”.

ليتحدث فيما بعد عن طموحاته الشخصية قائلا: “بالنسبة لي أنا أعلم بجد والباقي توفيق من الله، ولما لا أعود بقوة”.

وفي الختام، أوضح مواقي. بأن جمهور الشبيبة ينتظر الأفضل من الفريق، وختم: “أدعوهم للوقوف إلى جانبنا، وهذا فريقهم.. نحن اللاعبون سيأتي يوم ونرحل ولكننا هنا من أجل إعادة شبيبة القبائل إلى مكانتها الحقيقية”.