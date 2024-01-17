“موبيليس” تفي بالوعد.. وتحضر مفاجآت جديدة

حققت شركة متعامل الهاتف النقال، “موبيليس” أحلام العشرات من أنصار المنتخب الوطني، بعدما تكفلت بنقلهم مجانا إلى كوت ديفوار، لحضور نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكانت “موبيليس” قد أطلقت مسابقة تتضمن أسئلة في المتناول للشعب الجزائري، يتم من خلال كل سؤال انتقاء أصحاب الإجابات الصحيحة، والتي تحصلت على أكبر عدد من الإعجابات، لنقلهم مجانا إلى كوت ديفوار.

وأوفت شركة “موبيليس” بوعودها بعدما أخذت على عاتقها تكاليف سفر عشاق الخضر إلى ساحل العاج. من أجل مساندة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

ولم يتوان أصحاب الحظ السعيد. ممن تنقلوا مجانا إلى “كوت ديفوار” في التعبير عن امتنانهم الكبير لـ “موبيليس”. التي وضعتهم في أفضل الظروف منذ وصولهم إلى هناك. مثلما يظهر في تعليقات الأنصار على صفحة الشركة الرسمية عبر “فيسبوك”.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بأن “موبيليس” تحضر لمفاجآت عديدة للجماهير الجزائرية. التي لم يسعفها الحظ في المسابقة الماضية. وذلك، في حال وصول المنتخب الوطني إلى أدوار متقدمة في الـ”كان”.





