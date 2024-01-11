موبيليس يهديكم 20 رحلة مجانية إلى كوت ديفوار .. شارك عبر هذا الرابط

أطلق متعامل الهاتف النقال في الجزائر “موبيليس” مسابقة للفوز برحلة كوت ديفوار لمتابعة متشجيع الخضر في كأس إفريقيا للأمم .

وأوضحت شركة موبيليس عبر حسابها على الفيسبوك أنه و “بعد تفاعلكم الكبير معنا في مسابقة رحلة كوت ديفوار.. موبيليس يمنحكم فرصة ذهبية ويهديكم 20 رحلة مجانية جديدة مدفوعة التكاليف تشمل (النقل، الإيواء، الإطعام بالإضافة إلى تذاكر مباريات الخضر) لتشجيع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا.

وحسب بيان موبيليس المساقة أطق علبيها شعار .. “شارك هنا وشجع لهيه ..

سؤال اليوم: “واشنو هو العرض؟

وسيتم اختيار 20 فائز اليوم وفق الشروط التالية:

التعليق بالإجابة الصحيحة.

صاحب التعليق الصحيح الأكثر تفاعلا أي حسب عدد أكبر من إعجابات.

المسابقة مستمرة إلى غاية يوم غد على 18:00سا كما يجب ان يحوز المشارك على جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته على 4 أربعة أشهر على الأقل.

وللإشار فإن الفائزون في السؤالين السابقين غير معنيون بالمشاركة.

وللمشاركة ادخل إلى هذا الرابط: موبيليس