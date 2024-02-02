موتسيبي يتبرع لـ “المجتمع الإسلامي” و”الكنيسة الكاثوليكية” بساحل العاج

قدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، تبرعات مالية، إلى المجتمع الإسلامي والكنيسة الكاثوليكية في كوت ديفوار، بمبلغ 500 ألف دولار.

وكشفت “الكاف” في موقعها الرسمي، بأن موتسيبي التقى مع أيما عثمان دياكيتي رئيس مجلس الأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية وتبرع له بمبلغ 250 ألف دولار. وهو نفس المبلغ الذي تبرع به إلى كاردينال الكنيسة الكاثوليكية جان بيير كوتوا.

ورافق رئيس الهيئة الإفريقية كل من زوجته بريشوس مولوي موتسيبي. الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي. وبعض نوابه بالإضافة إلى الأمين العام لـ “الكاف”.

وقال موتسيبي في تصريحات لموقع الـ”كاف”: “نحن ممتنون للغاية للكنيسة الكاثوليكية والمجتمع الإسلامي للعمل الديني والروحي الحاسم الذي يقومون به بين شعبنا في ساحل العاج وفي القارة الإفريقية والعالم”.

وختم: “ملتزمون بالعمل معهم ومع جميع المنظمات الدينية والعقائدية في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. والمساهمة في توحيد جميع الناس من مختلف الخلفيات العرقية والإثنية والدينية”.