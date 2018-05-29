موت متوقّع لـ” سكريبال” وابنته ..وهذه هي حالتهما الصحية  

كشف الأطباء الذين عالجوا جاسوس روسيا سابقا ” سكريبال” وابنته بعد تسمّمهما بغاز أعصاب في بريطانيا.

إنهم لا يعرفون الحالة الصحية المتوقعة للاثنين على المدى البعيد.

وإنهم كانوا يخشون في بادئ الأمر من أن يكون الحادث أسوأ بكثير من ذلك.

وقال أطباء مستشفى “سالزبري” الذي كان الإثنان يعالجان فيه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن بعضهم بدأ يتساءل.

عما إذا كانوا هم أنفسهم سيصبحون أيضا ضحايا لغاز الأعصاب.

كما أكدت كريستين بلانشارد، المديرة الطبية للمستشفى عن تأثير هذا التسمم على صحة سكريبال وابنته على المدى البعيد، إنّالتشخيص غير مؤكد.

وقالت وفقا لمقتطفات من مقابلة بثها برنامج “نيوز نايت” في “دبي بي سي” “الإجابة الأمينة هي أننا لا نعرف”.

وتحدثت يوليا سكريبال لـ”رويترز” الأسبوع الماضي وقالت إن شفاءها كان “بطيئا ومؤلما جدا” وإنها محظوظة لبقائها على قيد الحياة.

وقال موظفو المستشفى أيضا إنهم يتوقعون وفاة سكريبال وابنته نتيجة لتسميمهما .

وعُثر على سيرغي سكريبال، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، وابنته يوليا فاقدي الوعي على أريكة خارج مركز تجاري.

في مدينة سالزبري بجنوب بريطانيا في الرابع من مارس الماضي

واتهمت بريطانيا بشكل كبير أن تكون روسيا المسؤولة في تسميم سكريبال وابنته وقامت حكومات غربية.

من بينها الولايات المتحدة، بطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي، ونفت روسيا أي دور لها في هذه العملية وردت على عمليات الطرد بالمثل.