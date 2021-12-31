موجة أوميكرون دخلت الجزائر وهذا موعد الذروة

توقع رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة البروفسور كمال جنوحات دخول ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في أقل من أسبوعين.

وقال البروفسور إن الذروة ستسجل في ظل ارتفاع عدد الحالات بالمتحور أوميكرون. معتبرا أن التحاق موجة هذا المتغير الجديد بسلالة دلتا سينهي وجودها بالجزائر نهاية شهر جانفي.

وقال كمال جنوحات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى “إن نتائج معهد باستور بينت أن سلالة المتغير أوميكرون. أخذت مكانها قبل الوقت خاصة بعد تسجيل أمس الخميس 12 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 16 حالة”.

وأضاف البروفسور في السياق ذاته أن كل المعطيات تشير إلى التحاق موجة أوميكرون بسلالة دلتا. ولذلك توقع انتهاء سلالة دلتا في الجزائر نهاية شهر جانفي.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ أشهر.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 219474 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6272، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 237 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 149854. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وقد أكدت اللجنة على ضرورة العودة الصارمة إلى الأخذ بكل أسباب الوقاية من فيروس كورونا عن طريق استعمال القناع الواقي والتباعد الجسدي والحرص على النظافة.

وأكدت اللجنة الوزارية، أن الإجراء جاء بالنظر إلى التطور الملفت للوضعية الوبائية لجائحة كورونا. في ظل الموجة الخطيرة التي تعرفها مناطق كثيرة من العالم والجزائر.

كما أكدت اللجنة أن النصوص التشريعية وقواعدها ومقاصدها تدل على ضرورة الأخذ بتلك الإجراءات.