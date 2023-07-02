موجة إضطرابات في السفر ستضرب أوروبا هذا الشهر

أوصت عديد المواقع الأوروبية المسافرين الذين لديهم خطط للسفر في أو عبر المحاور الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا. بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل السفر لأن غالبية المطارات في المنطقة تتعامل مع الخراب الناجم عن الإضرابات.

وقال موقع Schengen إن العمال في جميع أنحاء أوروبا غير راضين عن معدلات التضخم المرتفعة. التي لم يتبعها ارتفاع الأجور من قبل أرباب العمل، مما أدى إلى الإضرابات، وبالتالي إلغاء الرحلات الجوية وتعطيلها.

وتكشف يورونيوز أن المسافرين إلى العديد من البلدان في أوروبا ، مثل إيطاليا وسويسرا وفرنسا. من المحتمل أن يواجهوا إضرابات ومضايقات أثناء رحلاتهم، بينما تواجه مطارات المملكة المتحدة أيضًا مشكلات مماثلة.

احتجاجات المعاشات التقاعدية الفرنسية على الاستمرار

حذر مراقبو الحركة الجوية الفرنسيون في مطار باريس بوفيه من أنهم سيضربون عن العمل. حيث يحتفظ هذا المطار بشركات طيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك Ryanair.

ويحتج العمال في فرنسا على اقتراح إصلاح ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

تحذير من وقوع إضرابات أمنية في المطارات السويدية

ودعا اتحاد عمال النقل السويدي إلى إضرابات أمنية يوم غد الإثنين 3 جويلية، والتي ستقام عبر مطار ستوكهولم أرلاند. ومطار بروما ستوكهولم ومطار غوتنبرغ لاندفيتر.

قد لا يتمكن الركاب في اثنين من المطارات الأخيرة من المغادرة حيث من المتوقع أن يؤثر الإضراب على جميع الأعمال. التي يقوم بها موظفو الأمن، بينما في أرلاند، يمكن أن تتأثر أجهزة فحص الأمتعة. لذلك يُنصح المسافرون بدلاً من إحضار الأمتعة المحمولة فقط.

إذا لم يتم التوصل إلى أي مفاوضات بشأن الأجور خلال هذا الوقت، فستستمر الإضرابات في 5 و 7 و 10 و 14 جويلية، مما قد يؤثر بشكل كبير على سفر المصطافين.

احتجاجات عمال وسائل النقل العام والمطارات الإيطالية

من المتوقع أن تنضم شركات الطيران الإيطالية ومشغلي السكك الحديدية ووسائل النقل العام إلى العديد من الإضرابات. على مدار العام ، ويُنصح المسافرون إلى البلاد بالتحقق قبل السفر.

وسيبدأ موظفو النقل العام إضرابًا لمدة 24 ساعة يوم الجمعة ، 7 جويلية. حيث يواجه كل شيء بدءًا من القطارات إلى العبارات وخدمات المترو تأخيرات وتعطيلات محتملة.

من المتوقع أن تتأثر وسائل النقل العام من منتصف ليل 6 جويلية حتى بداية العمل في 7 جويلية. ثم مرة أخرى من الساعة 8.30 صباحًا حتى 5:00 مساءً، مما يترك بضع ساعات فقط متاحة للناس لاستخدام وسائل النقل العام.

في 7 جويلية، سيغادر الموظفون الأرضيون في المطارات بما في ذلك روما فيوميتشينو وميلان مالبينسا. وأميريجو فسبوتشي في فلورنسا ، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تأخير المطار.

طاقم الخطوط الجوية الإسبانية يحذر من الإضرابات

تسبب الإغلاق الذي استمر أسبوعين بالفعل في إلغاء العديد من الرحلات وتأخيرها. بدأت في 19 جوان. عندما دعا الاتحاد الإسباني لطياري الخطوط الجوية (سيبلا) إلى جولة ثالثة من الضربات ضد شركة طيران أوروبا. ثالث أكبر شركة طيران في سابين.

بالإضافة إلى ذلك، دعا اتحاد Sepla أيضًا إلى “إضراب يومي إلى أجل غير مسمى” ضد Air Nostrum. الذي تديره شركة Iberia، حيث أدى هذا الإضراب إلى إلغاء 20 في المائة من الرحلات الجوية. وتأخير الرحلات الجوية المقررة لهذا اليوم. سيبدأ الإضراب في نهاية كل أسبوع. ولكن سيتم تشغيل الحد الأدنى من الرحلات الجوية. حيث أن طاقم الطائرة ملزمون قانونًا بالحفاظ على عدد من الرحلات. على الرغم من الضربات.

ستغرق ألمانيا بمزيد من إضرابات السكك الحديدية

فشلت محادثات الأجور مع نقابة EVG الألمانية ، التي تمثل عمال السكك الحديدية والنقل. مما أدى إلى دعوات النقابة للعديد من الإضرابات المتوقع إطلاقها على مدار العام. مما يؤثر على خدمات القطارات في Deutsche Bahn.

لا توجد مواعيد رسمية للإضرابات. لكن من المتوقع أن يصوت أعضاء النقابة على إضراب غير محدود ، والذي قد يبدأ في منتصف جويلية.

قد يدخل طيارو لوفتهانزا إضرابًا بسبب خلافات في الأجور، مع اعتبار الإضرابات الصيفية خيارًا إذا تم رفض عرضهم.