موجة برد شديدة.. ثلوج وأمطار اليوم

ستشهد المناطق الشمالية للوطن موجة برد، وأجواء غائمة وممطرة اليوم الإثنين. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية، موجة برد وطقس ممطر. فيما ستعرف المناطق الغربية طقس ممطر إلى مشمس.

هذا وستشهد المرتفعات الشرقية والوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و15 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 4 و10 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 25 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر إلى غاية الساعة 03:00 صبيحة يوم غد الثلاثاء على ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف

بالإضافة كذلك إلى استمرار تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر. ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 صبيحة يوم غد الثلاثاء.

الولايات المعنية هي تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجلفة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة و باتنة.

أما في نشرية خاصة أخرى، حذّرت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات إلى غاية الساعة 15:00 اليوم على الأقل. على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

وكذا استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة 03:00 الثلاثاء على ولايات عين الدفلى، تيبازة ،الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة ،المدية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة و سوق أهراس. وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

الولايات المعنية : قالمة، تبسة، تيسمسيلت و الجلفة

وفي تنبيه حذّرت من موجة برد شديد طيلة نهار اليوم الإثنين وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء على ولايات سطيف، برج بوعريريج، باتنة، أم البواقي، خنشلة ،تبسة، الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض والنعامة.

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