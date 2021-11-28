موجة برد شديدة على المناطق الشمالية بداية من الثالثة زوالا

نبهت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.

وحسب ذات التنبيه فإن موجة البرد تمس المناطق الشمالية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.

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