موجة برد شديدة على المناطق الشمالية بداية من الثالثة زوالا
نبهت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.
وحسب ذات التنبيه فإن موجة البرد تمس المناطق الشمالية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.
إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على 9 ولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على المرتفعات الداخلية للوطن والتي يزيد علوها عن 900 متر طيلة نهار اليوم الأحد.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية السادسة من صبيحة غد الإثنين. ويصل سمكه إلى 15 سنتمتر.
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية يوم غد الإثنين، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.
وشهدت أمس السبت الولايات الشمالية للوطن أمطارا متفرقة في الصبيحة لتكون أكثر غزارة واعتبار بداية من المساء مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات 800 متر.
في حين ستكون أجواء نهار اليوم الأحد وغدا الإثنين جد باردة وممطرة بسبب توغل الهواء البارد والإضطراب الجوي. أين ستكون الأجواء ممطرة طيلة اليوم. كما ستشهد الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء أمطار معتبرة خاصة على ولايات المنيعة، غرداية، بني عباس، بشار، ادرار، وتندوف.
وأوضحت ذات النماذج، أن مستوى تساقط الثلوج سينزل يوم الإثنين على كافة المرتفعات الداخلية الشرقية الوسطى والغربية التي يصل علوها إلى 700 متر. كما سيتراوح سمك الثلوج مابين 5 و15 سنتيمتر.
وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.