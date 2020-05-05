موجة حر تصل إلى 40 درجة تضرب الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة في الصبيحة قرب السواحل الغربية والوسطى، لتصبح صافية على العموم وحارة نسبيا على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية.

أما الرياح تكون جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

وأضاف الديوان. أن الأجواء على المناطق الجنوبية تكون مغشاة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، في حين تبقى أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وأعلن الديوان، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 25 و36 درجة على السواحل، وما بين 29 و40 درجة الى المناطق الداخلية.

في حين ستتراوح ما بين 37 و46 درجة بالجنوب.